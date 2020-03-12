Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о возведении памятника Муслиму Магомаеву
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о возведении памятника Муслиму Магомаеву.
В распоряжении говорится, что с целью увековечивания памяти в Баку будет возведен памятник выдающемуся мастеру, обладающему врожденным талантом, и внесшему ценный вклад в обогащение сокровищницы азербайджанской музыкальной культуры, всемирно известному оперному и эстрадному певцу, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву.
Исполнительной власти города Баку совместно с министерством культуры поручено осуществить мероприятия по возведению памятника Муслиму Магомаеву.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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