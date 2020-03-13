Сегодня Милли Меджлис обсудит 18 вопросов
БАКУ/Trend/ - Сегодня будет проведено очередное заседание Милли Меджлиса VI созыва, на повестке которого 18 вопросов, сообщает в пятницу Trend.
В рамках заседания парламент обсудит поправки в конституционные законы «О правах уполномоченного по правам человека (омбудсмена)» и «О нормативно-правовых актах» (второе голосование), в закон «О полном страховании вкладов», законопроект о законодательных работах весенней сессии Милли Меджлиса и вопрос об избрании членов 15 парламентских комитетов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Дочь Муслима Магомаева: Выражаю бесконечную признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые очень многое делают для увековечения имени моего отца
Накопленные в Азербайджане за период высоких цен на нефть средства близки к общему объему экономики страны
Некоторые археологические находки Нахчывана будут переданы в Национальный музей истории Азербайджана
Лица, распространяющие в Азербайджане слухи о коронавирусе, будут привлечены к правовой ответственности
Результаты первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике – Марина Некрасова вышла в финал
В связи с угрозой коронавируса приостанавливается оформление виз посредством ASAN Viza - Оперативный штаб