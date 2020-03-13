Сегодня Милли Меджлис обсудит 18 вопросов

БАКУ/Trend/ - Сегодня будет проведено очередное заседание Милли Меджлиса VI созыва, на повестке которого 18 вопросов, сообщает в пятницу Trend.

В рамках заседания парламент обсудит поправки в конституционные законы «О правах уполномоченного по правам человека (омбудсмена)» и «О нормативно-правовых актах» (второе голосование), в закон «О полном страховании вкладов», законопроект о законодательных работах весенней сессии Милли Меджлиса и вопрос об избрании членов 15 парламентских комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)