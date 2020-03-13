Президент Ильхам Алиев выделил средства на газификацию четырех районов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение с целью продолжения работ по газификации населенных пунктов Абшеронского, Хызынского, Сиязаньского и Шабранского районов.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по газификации территориальных единиц в Абшеронском, Хызынском, Сиязаньском и Шабранском районах, в том числе новых жилых массивов, из средств, указанных в подпункте 1.11.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственной нефтяной компании Азербайджана выделены 10,92 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 данного распоряжения, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.