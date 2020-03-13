Погранслужба Азербайджана: Пресечена очередная провокация армянских ВС (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Продолжаются провокации армянских ВС на государственной границе Азербайджана с Арменией.
Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, с 11:45 13 марта со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении, начался интенсивный обстрел из крупнокалиберного оружия жилых домов и гражданского транспорта в селе Аббасбейли Газахского района.
Вражеская провокация была пресечена, огневые точки боевых позиций ВС Армении, из которых подвергались обстрелу азербайджанские населенные пункты, были подавлены ответным огнем.
В настоящее время оперативная обстановка находится под полным контролем погранично-боевых пунктов ГПС Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев)