В Азербайджане предлагается принять закон о геноциде (версия 2)

Политика 13 марта 2020 14:19 (UTC+04:00)
В Азербайджане предлагается принять закон о геноциде (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:10)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должен быть принят закон о геноциде.

Как сообщает в пятницу Trend, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) выступил депутат Эльман Мамедов.

Он отметил, что армяне на протяжении истории совершили в отношении азербайджанцев не один геноцид.

"Предлагаю внести вопрос о принятии закона «О геноциде» в План работ Милли Меджлиса», - сказал Эльман Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО)
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения национальной премии &quot;Деловая женщина года&quot; (ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения национальной премии "Деловая женщина года" (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Адиль Зейналов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Адиль Зейналов
Loading Bars
Лента новостей
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение ножей для экструдера Тендеры 14:36
Избраны члены комитетов Милли Меджлиса Азербайджана Политика 14:32
В Узбекистане наблюдается увеличение золотовалютных фондов Финансы 14:27
Обнародованы объемы производства крупного машиностроительного завода в Азербайджане Бизнес 14:25
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 14:21
Власти Болгарии введут режим ЧП из-за коронавируса Европа 14:20
В Турции призвали воздержаться от посещения пятничной молитвы в связи с коронавирусом В мире 14:17
Углубление азербайджано-туркменского сотрудничества служит экономическому благополучию и безопасности - депутат Политика 14:17
Гянджинский приборостроительный завод огласил объемы экспорта с начала 2020 года Бизнес 14:14
В Азербайджане предлагается принять закон о геноциде Политика 14:10
В Португалии объявили повышенную готовность из-за коронавируса Европа 14:06
Житель Японии намеренно нарушил карантин, чтобы заразить других Другие страны 14:01
Если случится кризис, мы будем полностью готовы к нему - Муса Гулиев Политика 13:56
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение Другие страны 13:56
В Азербайджане должен быть принят закон о правовом статусе оккупированных территорий - депутат Политика 13:55
При необходимости студенты возвращаются в Азербайджан из-за рубежа - Фонд молодежи Общество 13:53
Владимир Путин не планирует контакты с партнерами по ОПЕК+ Россия 13:50
Утвержден План законодательных работ весенней сессии парламента Азербайджана Общество 13:49
Таир Миркишили: Текущие цены на нефть не создают проблем для выполнения бюджетных расходов Экономика 13:46
В Беларуси дополнительно урегулируют защиту прав потребителей финансовых услуг Европа 13:45
Последняя роль в сериале "Магомаев" ветерана Карабахской войны Алексея Сапрыкина (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:34
В субботу в Баку без осадков, до 15 градусов тепла Общество 13:30
ITFC продолжит поддержку МСБ в Узбекистане Финансы 13:25
Погранслужба Азербайджана: Пресечена очередная провокация армянских ВС Политика 13:25
Азербайджанская студентка в Италии: Везде все закрыто, ожидаем возвращения домой (Эксклюзив) Общество 13:24
Во Франции оценили, во сколько обойдутся меры против коронавируса Европа 13:17
В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике Общество 13:15
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) Интервью 13:13
В Азербайджане продлен срок полного страхования вкладов Экономика 13:10
Грузинская «Galt & Taggart» о необходимости фискального стимулирования в Грузии Бизнес 13:08
Узбекистан и Таджикистан продолжают обсуждения по строительству ГЭС Энергетика 13:04
В связи с изменением цен на нефть государство предпринимает необходимые меры - Сиявуш Новрузов Экономика 13:03
Али Гусейнли: Мы и дальше будем преданно служить политике великого лидера, народу и государству Политика 13:01
В Казахстане подтверждены первые случаи заражения коронавирусом Казахстан 12:58
В Азербайджане увеличилась доля бизнес-кредитов Финансы 12:47
В Грузии вырос внешнеторговый оборот Бизнес 12:40
Милош Бикович рассказал об образе Муслима Магомаева и съемках в Азербайджане (ФОТО) Интервью 12:36
Фестиваль "Волны Каспия" - художники-акварелисты получат денежный приз Культура 12:31
TƏBİB призывает население не поддерживать распространение слухов в связи с коронавирусом Общество 12:19
Депутатам Милли Меджлиса вручены удостоверения Политика 12:15
Европа нуждается в Азербайджане, но радикалам это невдомек - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:14
В Кении выявили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 12:13
В Транспортном обменном центре "Кёроглу" проведена очередная дезинфекция (ВИДЕО) Общество 12:12
В Таиланде сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом Другие страны 12:09
"Дочка" крупной нефтяной компании Казахстана объявила тендер на ремонт скважин Тендеры 12:09
В Турции зафиксирован второй случай заражения коронавирусом Турция 12:06
В Академии наук Азербайджана ограничено проведение массовых мероприятий Общество 12:02
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 428 человек Европа 12:00
Ведущая румынская компания IT GRUP о трансфере инновационных технологий и поддержке IT-индустрии в Азербайджане( Интервью) ИКТ 12:00
В Азербайджане нет необходимости для конвертации маната в доллары Финансы 11:59
В бакинском метро увеличена интенсивность дезинфекционных работ широкого спектра (ФОТО) Общество 11:55
SOCAR побил рекорд по облигациям Энергетика 11:52
Forbes сообщил, что 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд США 11:49
Газовый госконцерн Туркменистана объявил тендер по поставке оборудования Тендеры 11:47
ITFC расширит деятельность в Узбекистане Финансы 11:44
Жертвами сезонного гриппа в Греции стали 90 человек Европа 11:39
Грузинский TBC Bank предлагает льготы по кредитам Финансы 11:26
Самир Шарифов: Командировочные расходы бюджетных организаций будут сокращены Экономика 11:19
Вырос экспорт зерновых и бобовых из Турции в Азербайджан Турция 11:17
"Банк Грузии" дает отсрочку по выплатам кредитов Финансы 11:17
Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией Европа 11:15
В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса Европа 11:14
Ассоциации кабельных операторов Азербайджана об альтернативных способах подключения ИКТ 11:09
Снижение цен на бензин в Азербайджане связано с падением цен на нефть Экономика 11:01
Нацбанк Грузии готов к любому развитию событий Финансы 10:59
Президент Ильхам Алиев выделил средства на газификацию четырех районов Политика 10:56
В январе-феврале в Турции незначительно сократились авиаперевозки пассажиров Турция 10:55
Обнародованы данные экспорта мебели и древесины из Турции в Азербайджан Турция 10:54
Вюсал Гасымлы: Спрос на валютном рынке Азербайджана будет полностью удовлетворен Бизнес 10:53
Индия и Узбекистан начали сотрудничество в сфере атомной энергетики Энергетика 10:52
Азербайджан и Туркменистан играют ключевую роль в крупных проектах - политолог Политика 10:49
Самир Шарифов: Падение цен на нефть не оказывает сильного влияния на бюджет текущего года (ВИДЕО) Экономика 10:48
Казахстан отменил Астанинский экономический форум из-за угрозы коронавируса Казахстан 10:46
Мохаммад Джавад Зариф объявил список самых неотложных медицинских потребностей Ирана Политика 10:45
Дочь Муслима Магомаева: Выражаю бесконечную признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые очень многое делают для увековечения имени моего отца Общество 10:44
Халид Ахадов: Перед банками не будет очередей (ВИДЕО) Экономика 10:41
Туркменистан сократил импорт овощей и фруктов из Турции Турция 10:40
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:36
В январе-феврале этого года сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан Турция 10:27
Миграционная служба Нахчыванской АР приняла меры в отношении 20 иностранцев Общество 10:25
В период экономической неопределенности резко возрастает спрос на государственные облигации Экономика 10:24
Иран увеличил импорт цемента из Турции Турция 10:24
Всемирный Банк спонсирует модернизацию инфраструктуры водоснабжения Узбекистана Финансы 10:13
Сезон Формулы-1 может стартовать в Баку Общество 10:11
Накопленные в Азербайджане за период высоких цен на нефть средства близки к общему объему экономики страны Экономика 10:08
Новая Зеландия намерена ввести ограничения на въезд иностранцев из стран Европы и США Другие страны 10:03
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) Культура 09:56
Сегодня Милли Меджлис обсудит 18 вопросов Политика 09:55
Минобразования Азербайджана: Новое решение Кабмина не предусматривает отмену каникул Общество 09:53
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:50
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Нефть коррекционно дорожает на 2% после волатильной недели Энергетика 09:42
Приоритетом Грузии является дальнейшее экономическое развитие Бизнес 09:37
Азербайджан закупит у ВОЗ индивидуальные защитные приборы Общество 09:37
Последние данные ВОЗ по ситуации с коронавирусом в мире Общество 09:36
В Австралии вводят запрет на проведение мероприятий с участием более 500 человек Другие страны 09:35
Курс маната по отношению к мировым валютам на 13 марта Финансы 09:31
ВОЗ: Азербайджан усилил меры против коронавируса Общество 09:30
Сингапур запретил въезд из ряда европейских стран из-за коронавируса Другие страны 09:20
Биржи стран G20 потеряли за неделю от 7% до 29% В мире 08:58
Все новости