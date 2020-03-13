Углубление азербайджано-туркменского сотрудничества служит экономическому благополучию и безопасности - депутат (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Углубление азербайджано-туркменского сотрудничества служит экономическому благополучию и безопасности, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), зампред правления Центра социальных исследований, доктор политических наук, политолог Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана является налаживание отношений регионального сотрудничества на здоровой и прочной основе: "В регионе, где нет стабильности и спокойствия, не может быть прогресса и развития. Потому что в основе социально-экономического развития, прежде всего, стоит безопасная политическая обстановка. А восстановление этой ситуации в регионе обуславливается межгосударственным сотрудничеством. Азербайджан придает большое значение региональному сотрудничеству, как посредством двустороннего, так и многостороннего форматов. В основе азербайджано-туркменских отношений стоит именно этот фактор".

Депутат отметил, что благодаря совместным проектам, реализованным за последние годы, отношения между двумя странами стали носить характер стратегического партнерства, где особое внимание привлекает сотрудничество в сфере транспорта и логистики: "Обе страны пересекают транспортные коридоры стратегического значения, протягивающихся с Востока на Запад, и достаточно посмотреть на проект Lapis Lazuli. Этот коридор, начинаясь с Афганистана, проходит через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, выходит в Европу, и таким образом Азербайджан и Туркменистан играют важную роль в соединении Европы и Азии. Это повышает геополитический вес региона, в котором мы расположены, в системе международных отношений".

Мирбашироглу добавил, что благодаря серьезным инфраструктурным проектам, реализованным в стране, построены морские порты, отвечающие современным стандартам, которые позволяют увеличить объемы транзитных перевозок через территории двух стран.

По словам политолога, Азербайджан - безопасная и стабильная страна, поэтому число государств, желающих сотрудничать в этой сфере, растет: «На последней встрече президентов в Баку были достигнуты серьезные соглашения по интенсификации сотрудничества в сферах транспорта и логистики, и координации общих рабочего процесс в его рамках. Расширение экономических связей между сторонами создает почву для дальнейшего оздоровления экономики региона и развития политических отношений. Так, подписанная Совместная декларация выражает однозначную поддержку территориальной целостности Азербайджана. Все эти факторы дают основание говорить, что углубление сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном служит экономическому благополучию и безопасности».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)