Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ISESCO (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении нового состава Национальной комиссии Азербайджана по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO).

В распоряжении говорится, что утверждается нижеследующий новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ISESCO:

Председатель комиссии

Министр культуры

Члены комиссии

Замминистра иностранных дел

Замминистра образования

Замминистра молодежи и спорта

Замминистра экологии и природных ресурсов

Замминистра транспорта, связи и высоких технологий

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Зампред Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

Зампред Государственного комитета по работе с религиозными структурами

Зампред Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана

Член Исполнительного совета ISESCO, генсек Национальной комиссии.

Упраздняется первая часть распоряжения Президента Азербайджана «О создании Национальной комиссии Азербайджана по ISESKO» № 1685 от 14 января 2016 года.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.