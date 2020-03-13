Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве подписано "Донорское соглашение между ВОЗ и Азербайджаном".
Как сообщает в пятницу Trend, вышеназванное Соглашение подписано на основании постановления правительства Азербайджана от 6 марта 2020 года о выделении финансовой помощи ВОЗ с целью внести вклад в усилия международного сообщества для пресечения риска распространения эпидемии коронавируса в мире.
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Госагентство Азербайджана по социальным услугам и инновациям подписало соглашение с мэрией города Богор (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана
Приборостроительное предприятие Азербайджана огласило объемы производства продукции с начала 2020 года
Нагиф Гамзаев: Взаимное доверие лидеров Азербайджана и Туркменистана способствует развитию двусторонних отношений
У Азербайджана достаточный потенциал для развития инфраструктуры солнечной электрогенерации - российский эксперт
У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус – Оперативный штаб
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу с предпринимателями в связи с коронавирусом (ФОТО)
Углубление азербайджано-туркменского сотрудничества служит экономическому благополучию и безопасности - депутат