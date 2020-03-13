Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве подписано "Донорское соглашение между ВОЗ и Азербайджаном".

Как сообщает в пятницу Trend, вышеназванное Соглашение подписано на основании постановления правительства Азербайджана от 6 марта 2020 года о выделении финансовой помощи ВОЗ с целью внести вклад в усилия международного сообщества для пресечения риска распространения эпидемии коронавируса в мире.