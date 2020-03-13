Оперативный штаб: С этой ночи на территории страны будет применен ряд мер по социальной изоляции

БАКУ /Trend/ - Коронавирус COVİD-19 стремительно распространяется между странами мира. Долгий инкубационный период вируса, темпы распространения и тот факт, что вакцина от него все еще не разработана, вынуждает государства принимать более серьезные меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в связи с коронавирусом глобальную пандемию и исходя из рекомендаций ВОЗ по пресечению распространения вируса возникла необходимость в ряде неотложных мер. В связи с этим было принято решение сроком на один месяц отменить массовые мероприятия. От государственных и частных структур, граждан требуется серьезно соблюдать особые правила.

Как сообщает в пятницу Trend, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит ряд мероприятий по социальной изоляции, которые будут применены на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года:

• по всей стране отменяются массовые мероприятия, в том числе культурные мероприятия, даты уже назначенных мероприятий переносятся;