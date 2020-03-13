Грузино-азербайджанская граница временно закрылась
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, сообщили Trend в пресс-службе Кабмина.
В ходе переговоров было принято решение о закрытии границ между странами с 00:00 14 марта на 10 дней.
Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры
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