Грузино-азербайджанская граница временно закрылась

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, сообщили Trend в пресс-службе Кабмина.

В ходе переговоров было принято решение о закрытии границ между странами с 00:00 14 марта на 10 дней.

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры