В Оперативном штабе прошли обсуждения в связи с коронавирусом (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В пятницу прошло заседание Оперативного штаба при Кабинете министров.
Как сообщает Trend, на заседании состоялись обсуждения вопросов предотвращения распространения в Азербайджане пандемии вируса COVID-19. На совещании Кабинета министров был принят ряд срочных, неотложных мер, обязательных для исполнения. На основании принятых решений были даны поручения соответствующим структурам. Для предотвращения более широкого распространения вируса COVID-19 продолжаются неотложные профилактические меры.
Азербайджанское государство выполняет все обязательства в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по обеспечению безопасности граждан.
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