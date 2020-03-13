В Оперативном штабе прошли обсуждения в связи с коронавирусом (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:17)

БАКУ /Trend/ - В пятницу прошло заседание Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщает Trend, на заседании состоялись обсуждения вопросов предотвращения распространения в Азербайджане пандемии вируса COVID-19. На совещании Кабинета министров был принят ряд срочных, неотложных мер, обязательных для исполнения. На основании принятых решений были даны поручения соответствующим структурам. Для предотвращения более широкого распространения вируса COVID-19 продолжаются неотложные профилактические меры.

Азербайджанское государство выполняет все обязательства в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по обеспечению безопасности граждан.