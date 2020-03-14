МИД Азербайджана: Тот факт, что МИД Армении за 4 дня сумел написать текст лишь на одном листе бумаги, отражает их ограниченное мышление

Политика 14 марта 2020 08:11 (UTC+04:00)
МИД Азербайджана: Тот факт, что МИД Армении за 4 дня сумел написать текст лишь на одном листе бумаги, отражает их ограниченное мышление

БАКУ /Trend/ - После выступления Президента Ильхама Алиева в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики Министерству иностранных дел Республики Армения потребовалось 4 дня, чтобы понять это выступление и подготовить указанное заявление.

Об этом Trend, сказала руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева.

"На первом заседании Милли Меджлиса Президент Ильхам Алиев выступил с программной речью, и, как всегда, Президент произнёс её, не глядя ни на какие заметки или листки. В ходе выступления глава государства, ссылаясь на исторические факты, нанёс очередной удар по Армении. В частности, здесь он акцентировал ссылку на Кюрекчайский договор 1805 года. Мы рекомендуем МИД Армении изучить Кюрекчайский договор; было бы даже полезно подготовить брошюру об этом соглашении. Их близкое ознакомление с этим договором приблизило бы время заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - отметила Абдуллаева.

По ее словам, все, кто читает этот исторический трактат, видят, что Нагорный Карабах - это исконно азербайджанская земля.

"С одной стороны, соглашение было подписано ханом Карабаха Ибрагимхалил ханом, а с другой - командующим российскими войсками на Кавказе Цициановым. Скажем словами Президента Ильхама Алиева, в Кюрекчайском договоре нет ни единого предложения об армянском народе / общине. Слова Президента о топонимах отражают всю правду. В этой связи достаточно лишь взглянуть на карты и интернет-ресурсы, чтобы армянская сторона могла узнать истинные факты. Например, Ехегнадзор, его исконное название - Кешишкенд, река Раздан, её исконное название - Занги, а Севан – историческое озеро Азербайджана Гёйча", - отметила Абдуллаева.

Руководитель Управления пресс-службы МИД подчеркнула, что в своём выступлении Президент Ильхам Алиев также коснулся вопросов, связанных с Республиканской партией Армении.

"Герб Республиканской партии, которая долгое время находилась у власти в Армении, был идентичен нацистской символике. Но в заявлении МИД Армении этот момент не упоминается, он просто обойдён молчанием. В Армении бывших представителей власти, экс-президентов этой страны привлекли к следствию и арестовали. Р.Кочарян уже год содержится под арестом по ряду обвинений, а С.Саргсян обвиняется в коррупции. На самом же деле эти два человека должны быть привлечены к уголовной ответственности за Ходжалинский геноцид 1992 года и преступления против человечности. Разговоры о демократии в условиях заключения под стражей одного экс-президента и выдвижения обвинений против другого смешны и абсурдны. На днях глава армянского правительства предъявил обвинение судье Конституционного суда за дорогостоящую ручку, и в стране организуется общенародный референдум. Эта политика, проводимая правительством Армении, на самом деле является большим ударом по демократии", - отметила Абдуллаева.

По ее словам, позорные действия премьер-министра Армении в метро ясно показывают, насколько неуважаем он в стране.

"Люди даже не здороваются с ним, и тот факт, что молодая женщина бросает ему в лицо разорванный ею лист бумаги, также свидетельствует о том, какой он нерукопожатный человек. Исламофобия и ксенофобия в Армении находятся в апогее. 99,9% населения составляют именно армяне. Азербайджан же является многоконфессиональным и полиэтническим государством. В выступлении Президента были упомянуты заявления мировых религиозных лидеров, в частности Папы Римского, по данному вопросу в связи с Азербайджаном. Однако до сих пор мы никогда не слышали от религиозных лидеров мира ни слова о многоконфессиональности в Армении. Потому что в Армении, по сути, проводится политика фашистского и ксенофобского толка. Все эти годы армянская молодёжь воспитывалась на основе идеологии фашизма. Представление Арменией себя многострадальным народом есть ни что иное как самоунижение и спекуляция ложной историей. Ни для кого не секрет, что нынешняя власть Армении нелегитимна", - отметила Абдуллаева.

Руководитель Управления пресс-службы МИД подчеркнула, что проводимые репрессии в отношении политических конкурентов открыто демонстрируют антидемократическую и антигуманную сущность армянских властей.

"Что же касается связей Азербайджана с европейскими структурами, то Президентом Ильхамом Алиевым была дана положительная оценка связям Азербайджана с Европейским Союзом. Со стороны Азербайджана будут продолжены разоблачения тех лиц в некоторых европейских структурах, которые под влиянием Армении вынашивают грязные намерения в отношении Азербайджана. Посоветовали бы МИД Армении не встревать во взаимоотношения Азербайджана с европейскими структурами. Мы хорошо знаем, что Армения в переговорах с европейскими структурами озвучивает одни мысли, а в переговорах с другими партнёрами – совершенно иные. Даже в ходе контактов с Европой Армения выступает с утверждением, что якобы не будь некоторых её союзников и партнёров, она была бы ещё ближе к Европе. Это – очередной пример лицемерной политики, проводимой Арменией. Тот факт, что МИД Армении за 4 дня сумел написать текст лишь на одном листе бумаги, отражает их ограниченное мышление.Всё вышеперечисленное является признаками того, что Армения проводит безответственную и опасную политику. И именно эта политика, проводимая Арменией, представляет серьёзную угрозу региональной безопасности. Если такие безответственные действия продолжатся, то ответственность за обострение ситуации в полной мере будет нести Армения", - отметила Абдуллаева.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Страховые модули, тарифы и продукты в рамках аграрного страхования в Азербайджане
Страховые модули, тарифы и продукты в рамках аграрного страхования в Азербайджане
Азербайджанская организация внедрит новые продукты для малого бизнеса
Азербайджанская организация внедрит новые продукты для малого бизнеса
Продление полного страхования вкладов целесообразно для экономики Азербайджана- Центр АЭРК
Продление полного страхования вкладов целесообразно для экономики Азербайджана- Центр АЭРК
Loading Bars
Лента новостей
Пассажирский автобус врезался в грузовик в Турции, пострадали 44 человека Турция 08:52
В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 08:44
Футболист "Падеборна" Килиан сдал положительный тест на коронавирус Европа 08:31
На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса Другие страны 08:17
МИД Азербайджана: Тот факт, что МИД Армении за 4 дня сумел написать текст лишь на одном листе бумаги, отражает их ограниченное мышление Политика 08:11
Эр-Рияд на две недели прерывает международное авиасообщение из-за коронавируса Арабские страны 08:08
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Европа 07:59
ООН рассмотрит возможность перехода на виртуальные заседания В мире 07:49
В Рио-де-Жанейро приостановили культурные мероприятия из-за COVID-19 Другие страны 07:35
Мэр Торонто сел на карантин после поездки в Лондон Другие страны 07:19
В Мексике за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 07:05
Венесуэла вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса Другие страны 06:47
За сутки коронавирусом в Китае заразились 11 человек Другие страны 06:31
Экс-генсек НАТО Хавьер Солана сдал положительный тест на коронавирус В мире 05:45
Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило 8 тыс. Другие страны 05:27
Трамп проведет видеоконференцию по проблеме коронавируса с лидерами стран G7 США 04:47
На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом Другие страны 04:28
Саммит лидеров Турции, Франции и ФРГ пройдет в режиме телеконференции Турция 04:09
Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек Другие страны 03:51
Уругвай подтвердил первые четыре случая коронавируса в стране Другие страны 03:27
Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией Россия 02:57
Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421 США 02:39
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft В мире 02:35
Турция закрыла границы для граждан девяти европейский стран Турция 01:56
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Люксембурге Европа 01:22
Число умерших от коронавируса в штате Вашингтон выросло до 37 США 01:02
ЕБРР выделит миллиард евро для борьбы с последствиями коронавируса В мире 00:55
Oxford Economics назвало страны, не готовые к обвалу цен на нефть Энергетика 00:39
Президент Гватемалы сообщил о первом случае коронавируса в стране Другие страны 00:37
Трамп заявил, что США закупят большой объем нефти для стратегического резерва США 00:35
Введены ограничения на движение поездов Баку-Тбилиси Экономика 00:24
Buta Airways приостанавливает выполнение рейсов Баку-Тбилиси-Баку Экономика 13 марта 23:59
Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса США 13 марта 23:49
Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге отменена из-за коронавируса Европа 13 марта 23:32
Еще не принято решение об отмене Формулы 1 - Оперативный штаб Общество 13 марта 22:33
В Оперативном штабе прошли обсуждения в связи с коронавирусом Политика 13 марта 22:17
Может быть принято дополнительное решение о продлении учебных каникул в Азербайджане Общество 13 марта 22:04
В Азербайджане будут наказывать лиц, распространяющих ложную информацию по коронавирусу Общество 13 марта 22:02
Для борьбы с коронавирусом будет израсходовано столько финансовых средств, сколько потребуется - Оперативный штаб Общество 13 марта 21:57
Информация об ограниченной продаже продуктов в магазинах является ложью - Оперативный штаб Общество 13 марта 21:47
Грузино-азербайджанская граница временно закрылась Политика 13 марта 21:46
Отменены финалы Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку Общество 13 марта 21:40
Учителя, студенты и ученики должны соблюдать решение и оставаться дома - Оперативный штаб Общество 13 марта 21:38
Главный инфекционист: Нужно предпочитать натуральные и здоровые продукты в борьбе с короновирусом Общество 13 марта 21:36
Оперативный штаб: Причиной смерти гражданки, якобы умершей от коронавируса в Азербайджане, является ее хроническое заболевание Общество 13 марта 21:32
В Азербайджане нет случаев локальных заболеваний среди местных граждан Общество 13 марта 21:26
Ситуация в нашей стране не является пандемией - Оперативный штаб Общество 13 марта 21:23
Комитеты Милли Меджлиса обсудят ситуацию вокруг коронавируса в Азербайджане Политика 13 марта 21:07
ЕБРР об основных направлениях деятельности в Азербайджане Бизнес 13 марта 20:34
Оперативный штаб : Информация о закрытии магазинов - слухи Общество 13 марта 20:32
Четвертый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Казахстане Центральная Азия 13 марта 20:17
Нахчыванское предприятие расширит экспорт продовольственной продукции за рубеж Бизнес 13 марта 20:08
Оперативный штаб: С этой ночи на территории страны будет применяться ряд мер по социальной изоляции Политика 13 марта 20:00
В Азербайджане продлен срок регистрации на конкурс по трудоустройству преподователей по бессрочному контракту Общество 13 марта 19:51
Результаты второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике Общество 13 марта 19:41
Информация о сносе исторического здания в Баку безосновательна - Госкомитет Экономика 13 марта 19:34
Промышленная компания Азербайджана наладит экспорт пластиковых труб в страны региона Бизнес 13 марта 19:26
Азербайджанская промышленная компания об экспортных поставках строительного назначения Бизнес 13 марта 19:07
В Баку открыты два новых автомобильных тоннеля (ФОТО) Общество 13 марта 18:53
В Азербайджане приостановлена деятельность спортивных комплексов и объектов Общество 13 марта 18:52
Грузия представляет антикризисный план для бизнес-сектора Бизнес 13 марта 18:22
Мэр города Богор в Баку ознакомился с опытом работы центра ASAN Xidmet Общество 13 марта 18:18
ВС США в Южной Корее подтвердили коронавирус у девяти человек Другие страны 13 марта 18:12
В Судане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Другие страны 13 марта 18:06
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане Казахстан 13 марта 18:05
Иран примет меры, чтобы освободить улицы от людей на фоне коронавируса Общество 13 марта 18:02
Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение (ФОТО) Политика 13 марта 18:02
По поводу похорон людей, умерших от коронавируса, никаких ограничений нет - TƏBİB Общество 13 марта 18:01
ВОЗ: В Азербайджане анализы по коронавирусу проводятся в специальных лабораторных условиях Общество 13 марта 17:49
Из 19 лиц с коронавирусом в Азербайджане излечились трое - TƏBİB Общество 13 марта 17:42
Турция, Азербайджан и Грузия сходятся на жизненно важных направлениях - политолог Политика 13 марта 17:38
Госагентство Азербайджана по социальным услугам и инновациям подписало соглашение с мэрией города Богор (ФОТО) Общество 13 марта 17:36
Узбекистан увеличил экспорт строительных материалов Бизнес 13 марта 17:32
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ISESCO Политика 13 марта 17:31
Страховые модули, тарифы и продукты в рамках аграрного страхования в Азербайджане Экономика 13 марта 17:25
В Баку усилены меры по борьбе с коронавирусом Общество 13 марта 17:25
Казахстан закрывает границы с Кыргызстаном и Россией из-за угрозы коронавируса Казахстан 13 марта 17:20
В Азербайджане запускают информационный сайт о коронавирусе Общество 13 марта 17:16
Президент Ильхам Алиев наградил Агию Нахчыванлы орденом «За службу Отечеству» 2-й степени Политика 13 марта 17:14
В Эфиопии подтвердили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 13 марта 17:09
Во Франции произошел взрыв на заводе Европа 13 марта 17:06
Туркменистан значительно увеличит производство цемента Бизнес 13 марта 17:05
В Хорватии отменили занятия в школах из-за коронавируса Европа 13 марта 17:03
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек Европа 13 марта 17:02
В Португалии выявили более 110 случаев заражения коронавирусом Европа 13 марта 17:02
До праздника Новруз может быть сдана Бакинская кольцевая железная дорога Транспорт 13 марта 17:01
Управление образования Баку о центрах регистрации детей по приему в первый класс Общество 13 марта 17:00
Национальный авиаперевозчик Азербайджана готов обменять билеты по всем направлениям Общество 13 марта 16:59
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана Политика 13 марта 16:59
Во Франции запретили мероприятия с участием более ста человек Европа 13 марта 16:59
Проводится дезинфекция во всех структурах Госагентства автодорог Азербайджана (ФОТО) Общество 13 марта 16:52
80-летняя Земфира Садыхова о сериале "Магомаев": Это было для меня большой честью (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13 марта 16:50
Казахстан поднял цену на пшеницу для Узбекистана Бизнес 13 марта 16:48
Политсовет ПЕА провел заседание и дал поручения депутатам Политика 13 марта 16:48
В Азербайджане начался выбор школ в рамках приема учеников в первый класс Общество 13 марта 16:48
Число заразившихся коронавирусом в Иране выросло Общество 13 марта 16:48
В Азербайджане разрабатывается правовая база альтернативной энергетики Энергетика 13 марта 16:42
Азербайджанская организация внедрит новые продукты для малого бизнеса Финансы 13 марта 16:37
Россия передала Туркменистану тест-системы для диагностики коронавируса Туркменистан 13 марта 16:32
В Туркменистане в передовой теплице собрали первый урожай Бизнес 13 марта 16:31
Все новости