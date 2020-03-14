Азербайджан находится в процессе серьезных политических и экономических реформ - российский эксперт

Политика 14 марта 2020 10:42 (UTC+04:00)
Азербайджан находится в процессе серьезных политических и экономических реформ - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан находится в процессе серьезных политических и экономических реформ .

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

По его словам, если Азербайджан сохранит значительные объемы внешней торговли, а также рост несырьевых секторов национальной экономики, то сможет защититься от негативных последствий кризиса: «Это и есть стратегическая цель реформ для такого типа государств, который экономисты обычно называют «маленькой открытой экономикой». Азербайджан – именно такое государство. Для него опасно закрываться от мировой торговой системы, так как автаркия будет тормозить рост экономики и повышение уровня жизни граждан. А однопрофильная, зависимая от добычи энергоносителей, промышленность делает развитие государства неустойчивым и подверженным различных шокам, реальным или сформировавшимся в обстановке паники на внешних рынках».

Профессор считает, что в нынешнем веке нефтедобывающие государства привыкли развиваться в достаточно комфортных условиях, однако для них наступают годы испытаний: «Сначала был почти десятилетний период устойчивого и казавшегося бесконечным роста цены нефти. Затем наступил короткий период потрясений (2008-2009 годы), завершившийся новым ростом цены нефти. А когда в 2016 году цена нефти начала снижаться и мир стал привыкать к относительно дешевой нефти, произошло чудо – сделка ОПЕК+. Многие эксперты еще в 1990-е годы перестали воспринимать ОПЕК как что-то реальное, глядя на беспрестанные споры его стран-членов относительно квот на добычу нефти. А в 2016 году картель обрел второе дыхание благодаря, казавшейся прежде совершенно нереальной, сделке между Саудовской Аравией, Россией и Ираном, согласившихся ограничить свою добычу и экспорт нефти на мировой рынок. Теперь эта сделка в прошлом, как и все выгоды от нее.

Нефтедобывающим странам предстоит научиться жить скромно, снижать госрасходы, повышать производительность труда, сбалансировать госбюджет. Ничего особенно страшного в этом нет, в таких условиях живет абсолютное большинство государств планеты. Но переход от прежнего состояния, когда главной задачей властей было умелое вложение нефтяных сверхдоходов, к новому периоду, когда доходы в бюджет станут поступать в меньших объемах, будет непростым. Если раньше можно было надеяться на цену барреля нефти в районе 80-100 долларов, то теперь пределом мечтаний станут 50 долларов за баррель. Мировая экономика уже вступила в период избытка нефти, и с этим нефтедобывающим странам нужно смириться».

Эксперт дал совет, как спасти свой капитал обычным гражданам, в том числе и в Азербайджане: «Точно сосчитать объем расходов в национальной валюте и как обычно направлять их на свои нужды. А оставшиеся свободные средства следует распределить поровну между срочным депозитом в банке (в манатах), а также банковскими счетами в долларах США, евро или в какой-то другой свободно конвертируемой валюте.

При этом, я очень скептически смотрю на будущее доллара США. В среднесрочной перспективе его курс будет падать в силу того, что на рынке явный переизбыток долларов. В наши дни валюта США хорошо чувствует себя только во времена потрясений в мировой политике (войны, санкции), а также при мощных «внешнеэкономических шоках» (коронавирус, разрыв сделки ОПЕК+). Но обратите внимание на то, что если раньше в результате таких потрясений курс доллара взлетал на много месяцев, то сейчас такой взлет длится 2-3 дня и затем оборачивается возвращением к начальному курсу. Поэтому если новостная лента полна плохих новостей – покупайте доллары США. Если плохих новостей нет – продавайте их, меняя на другие иностранные валюты и банковские депозиты».

Экономист не сомневается в том, что фактор коронавируса COVID-19 добавил мировым рынкам волатильности, создал в среде спекулянтов атмосферу, близкую к панике: «С этой смертельной для человека угрозой нужно бороться хладнокровно, выполняя обязательные процедуры и не теряя из виду общую ситуацию в стране. Пример такого ответственного поведения показывает сегодня Китай, и этот пример достоин внимательного изучения. Главные приоритеты в острой фазе кризиса для любого правительства: здоровье людей и макроэкономическая стабильность. Как только пандемия коронавируса пойдет на спад, властям нужно будет срочно переходить к антикризисному управлению экономикой, в том числе помогать пострадавшим от вируса отраслям, стараться вернуть доверие потребителей на внутреннем рынке и инвесторов на внешних рынках».

Далее он отметил, что нефть – уникальный товар, его цена не определяется спросом и предложением, как цены на все остальные товары в мировой экономике: «Равновесной в современных условиях может быть цена как в 20, так и в 120 долларов за баррель сырой нефти. За последние десятилетия, начиная с кризисного 1998 года, потребители годами платили и по 30, и по 100 долларов за баррель, считая сформировавшуюся на рынке цену равновесной и справедливой. Я утверждаю, что цена барреля нефти – это универсальный индикатор будущих перспектив мировой экономики в течение полугоду-года в видении основных игроков. И если (как сейчас) цена нефти падает – это значит, что участники мирового рынка видят его перспективы в мрачных цветах. А если цена растет, то эти же игроки верят в будущий рост экономики и увеличение своих доходов».

По мнению Ткаченко, в ситуации кризиса выигравших, как правило не бывает, потому что дешевеют все основные активы: товары, услуги, ценные бумаги, стоимость рабочей силы: «В периоды кризисов всегда дорожают доллар США, а также золото и другие драгоценные металлы. Но такой рост не бывает долгим, и если вы - не игрок на бирже, то можно этот сюжет проигнорировать. Конечно, в кризисные недели и месяцы происходят масштабные перемещения собственности, скупаются задешево акции привлекательных, но оказавшихся в трудном положении компаний, а также земельные участки, также дешевеющие в дни кризисов».

В заключении он напомнил, что великий австрийский экономист Йозеф Шумпетер называл экономические кризисы факторами, корректирующими развитие рыночной экономики: «Он прославлял их за то, что происходившие обычно раз в десятилетие кризисы заставляют компании и государства проводить реформы, которые в обычные времена они откладывают «на потом». Сейчас Азербайджан как раз находится в процессе серьезных политических и экономических реформ. Поэтому нынешние потрясения на рынке должны стать еще одним свидетельством правильности избранного несколько лет назад курса. При этом стратегию экономических и структурных реформ нужно тщательно проработать и решительно реализовывать. Накопленные валютные резервы и политическое единство, продемонстрированное на недавних парламентских выборах, таким реформам, конечно, помогут проходить успешнее».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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