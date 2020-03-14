Cостоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и Турции
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен информацией относительно мер, принимаемых нашими странами в целях борьбы с коронавирусом.
Для предотвращения распространения коронавируса президенты пришли к договоренности о временном приостановлении с 00.00 15 марта взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем.
Главы государств выразили удовлетворение развитием по восходящей братских и дружественных связей между Азербайджаном и Турцией.
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