Сегодня наши главные лозунги - национальная солидарность и безопасность - Ильхам Мамедов

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы должны вести совместную борьбу против глобальной угрозы коронавируса, охватившей мир.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов.

Он сообщил, что граждане все как один должны продемонстрировать солидарность в борьбе с этой угрозой.

"Национальные солидарность и безопасность сегодня должны быть основными нашими лозунгами. В Азербайджане принимается ряд мер для нераспространения этого вируса в стране. Как известно, с 00:00 14 марта в стране введен ряд ограничений на массовые мероприятия. Это крайне важно. Я хочу обратиться к гражданам и призывать их проявить солидарность в этом вопросе. Следует соблюдать правила и следовать рекомендациям, с пониманием отнестись к ограничениям в связи с коронавирусом", - сказал Мамедов.

Депутат особо подчеркнул, что население не должно паниковать из-за ситуации вокруг коронавируса. "Азербайджан - сильное государство, которое способно вести борьбу с этим бедствием. Для этого имеется мощная база и необходимые резервы. Есть как финансовая так и моральная поддержка, Президент Ильхам Алиев лично контролирует принимаемые меры", - отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что некоторые, пользуясь ситуацией, пытаются преследовать свои гнусные цели. "Как известно, в мире из-за коронавируса упал спрос на нефть и как следствие на днях был зафиксирован обвал нефтяных цен. Некоторые элементы считают, что провокациями в текущей обстановке способны добиться своего. Населению не следует верить таким элементам, поддаваться на их провокации. Первоочередная обязанность государства - обеспечивать безопасность своего народа. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в центре государственной политики стоит гражданин. Уверен, что Азербайджан преодолеет и эти трудности", - добавил Мамедов.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах. Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из рекомендаций и требований ВОЗ возникла необходимость в ряде экстренных мер на территории страны. В связи с чем в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)