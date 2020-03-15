Шахмар Мовсумов: У государства достаточно ресурсов, чтобы полностью выполнять свои социальные обязательства (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - У государства достаточно ресурсов, чтобы полностью выполнять свои социальные обязательства.



Об этом, как передает Trend, сказал АзТВ помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.



Мовсумов подчеркнул, что правительство Азербайджана долгое время личными поручениями Президента Ильхама Алиева проделывает работу в направлении снижения зависимости азербайджанской экономики от нефти.



"То, что резкое падение цен на нефть сегодня не оказывает большого воздействия на экономику Азербайджана является результатом этой успешно проделанной работы. В результате устойчивой и продуманной стратегии, зависимость экономики Азербайджана не такая, как в 2014-2015 годах. Мы пережили ажиотаж, но этот ажиотаж был устранен за самое короткое время. Азербайджан обладает достаточными ресурсами, чтобы устоять против любого кризиса и быстро предотвратить их любые последствия. Наша фискальная устойчивость на месте, наши финансовые ресурсы составляют более 50 миллиардов, то есть более 106% процентов ВВП. Можно сказать, что в настоящее время в мире нет страны с такими показателями и это придает нам уверенности", - сказал он.



Шахмар Мовсумов также отметил, что определенные антикризисные меры, конечно же, должны быть приняты при любых случаях.



"Прежде всего, скажу, что сегодня у государства достаточно ресурсов, чтобы полностью выполнять свои социальные обязательства. По этому поводу не должно быть никаких сомнений. Во-вторых, у страны достаточно ресурсов, которые создают возможность для фискального и монетарного маневров. Сохранение низких цен в последующие годы, является призывом для Азербайджана и мы будем думать над этим и определим нужные шаги", - сказал он.