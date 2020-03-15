В посольстве Азербайджана в Германии создана "горячая линия" в связи с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В посольстве Азербайджана в Германии открыта "горячая линия" в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает Trend, гражданам Азербайджана, находящимся в Германии, а также всем тем, кто нуждается в срочных консульских услугах, предлагается связаться по "горячей линии" 493021916158.
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