В посольстве Азербайджана в Германии создана "горячая линия" в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В посольстве Азербайджана в Германии открыта "горячая линия" в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает Trend, гражданам Азербайджана, находящимся в Германии, а также всем тем, кто нуждается в срочных консульских услугах, предлагается связаться по "горячей линии" 493021916158.