Оперативный штаб: В Азербайджане зарегистрированы еще два факта заражения коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрированы еще два факта заражения коронавирусом, сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Помещенные в больницы с особым режимом и находящиеся под наблюдением эти пациенты, чувствуют себя нормально. Состояние их здоровья стабильное.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане 18 больных коронавирусом находятся под наблюдением врачей в больницах с особым режимом, продолжаются соответствующие меры для их лечения.

"Учитывая объявление коронавирусной инфекции глобальной пандемией и быстрое распространение вируса, мы настоятельно призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров", - говорится в сообщении.