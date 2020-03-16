В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль в честь 75-летия победы в ВОВ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1945-2020), сообщает в понедельник Trend.
В связи с этим предлагается внести изменение в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики».
Также будет утверждено «Положение о юбилейной медали».
Вопрос будет обсуждаться завтра на пленарном заседании Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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