В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль в честь 75-летия победы в ВОВ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1945-2020), сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим предлагается внести изменение в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики».

Также будет утверждено «Положение о юбилейной медали».

Вопрос будет обсуждаться завтра на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)