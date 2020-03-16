В Милли Меджлисе обсуждаются меры в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Комитеты здравоохранения, а также правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса (парламент) обсуждают вопрос о борьбе с коронавирусом COVID-19.

Как сообщает в понедельник Trend, на закрытом заседании также обсуждаются текущая ситуация в стране в рамках мер по пресечению распространения коронавируса и запланированные в связи с этим мероприятия.

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы рассказал о проделанной работе. Он сообщил, что в связи с коронавирусом в стране приняты все необходимые упреждающие меры.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.