Президент Ильхам Алиев назначил Бейляра Эйюбова начальником Службы безопасности - Распоряжение
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ "Об усовершенствовании управления в сфере особой государственной охраны".
Как сообщает Trend, Указом учреждена Служба безопасности Президента Азербайджана.
Распоряжением главы государства Бейляр Гасан оглу Эйюбов назначен начальником Службы безопасности Президента Азербайджана.
Отметим, что указом упразднена Особая служба государственной охраны Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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