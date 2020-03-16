Упразднена Особая служба государственной охраны Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ «О совершенствовании управления в сфере особой государственной охраны».

Документом упраздняется Особая служба государственной охраны Азербайджана.

Согласно указу, учреждаются Служба безопасности Президента Азербайджана, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджана.

Службе безопасности Президента Азербайджана, Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Государственному агентству по охране стратегических объектов Азербайджана поручено представить в двухмесячный срок Президенту Азербайджана предложения по соответствующим положениям, структурам и проектам списков должностей высшего офицерского состава, в том числе количественному пределу военнослужащих и работников.

До утверждения соответствующих положений Службе безопасности Президента Азербайджана, Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Государственному агентству по охране стратегических объектов Азербайджана поручено обеспечивать выполнение обязанностей, предусмотренных в соответствующих частях «Положения об Особой службе государственной охраны Азербайджана», утвержденного указом Президента Азербайджана от 26 декабря 2012 года № 794.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок представить Президенту Азербайджана законопроект «О статусе национальной гвардии Азербайджана», решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.