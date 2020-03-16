Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по изучению недр земли

Политика 16 марта 2020 20:58 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по изучению недр земли

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по геологическому исследованию недр земли и эффективному использованию базы минерального сырья на 2020-2024 годы".

Согласно распоряжению, утверждена "Государственная программа по геологическому исследованию недр земли и эффективному использованию базы минерального сырья на 2020-2024 годы".

Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана поручено раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий на основании отчета по мониторингу и оцениванию, представленного ему в соответствии с частью седьмой Государственной программы, утвержденной настоящим распоряжением.

Кабмину поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, минфину - обеспечить финансирование реализации мер, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной частью первой настоящего распоряжения.

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