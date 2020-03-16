Президент Ильхам Алиев: Уверен, что социальное положение наших граждан с каждым годом будет улучшаться

БАКУ /Trend/ - Уверен, что социальное положение наших граждан с каждым годом будет улучшаться.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

"В этом году реформы в социальной сфере продолжаются. Это очень широкомасштабные реформы и, в конечном счете, важные шаги, направленные на улучшение благосостояния граждан Азербайджана. В частности, в прошлом году было улучшено материальное благосостояние более 4 миллионов граждан Азербайджана, исполнен очень крупный социальный пакет. Это еще раз показывает, что правительство Азербайджана всегда находится рядом со своими гражданами, улучшение социального положения граждан, чьи материальные возможности пока еще ограничены, находится в центре внимания", - сказал глава государства.

По его словам, в нынешнем году в этом направлении предпринимаются и будут предприниматься очередные шаги.

"Обеспечено повышение пенсий. Это тоже показывает, что осуществленный в прошлом году серьезный социальный пакет – наш целенаправленный выбор. Уверен, что социальное положение наших граждан с каждым годом будет улучшаться", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что считает, что первое место Азербайджана в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения – большое достижение.

"Конечно, с расширением экономических возможностей мы будем направлять эти средства в первую очередь на решение социальных вопросов. Что касается адресной социальной помощи, я дал вам указание расширить сферу ее охвата. В последнее время в экономической сфере наблюдается оживление, обеспечивается экономический рост, в том числе в промышленном производстве – промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось почти на 15 процентов, создаются новые рабочие места, открываются новые возможности для граждан. Но, несмотря на это, я дал указание осуществлять государственное обеспечение граждан, все еще нуждающихся в государственной поддержке, и увеличить число этих граждан", - сказал глава государства.