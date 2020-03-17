Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев побывали на передовой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев и руководящий состав министерства побывали в одной из передовых воинских частей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

После ознакомления с условиями, созданными в воинской части для личного состава, были осмотрены хранилища для боевой бронетехники, автопарк, офицерское общежитие и солдатская казарма, котельная, прачечная, медпункт, продовольственный и вещевой склады, а также другие служебные и административные помещения.

Вывод боевой техники на местность по учебной тревоге согласно приказу министра обороны был успешно выполнен.

После заслушивания докладов по оперативной обстановке на линии соприкосновения войск и ознакомления с ситуацией в подразделениях, генерал-полковники Гасанов и Алиев наблюдали за передовыми позициями противника. Министр обороны дал соответствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности подразделений.

Затем был посещен памятник, воздвигнутый в Горадизе в честь погибших в Апрельских боях шехидов, возложены цветы и воздана дань уважения памяти воинов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Побывав на передней линии, министр обороны встретился с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях в направлении Лялятепе, и ознакомился с условиями их службы.

В ходе встречи с личным составом генерал-полковник Алиев, говоря о масштабных военных реформах, проводимых под руководством Верховного главнокомандующего, а также об улучшении социальных условий военнослужащих, отметил, что эти вопросы постоянно находятся в центре внимания руководства страны.

В завершении личному составу были переданы поздравления Верховного главнокомандующего по случаю праздника Новруз.

Военнослужащим, проходящим службу на передней линии, были вручены ценные подарки и с ними проведена беседа за праздничным столом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)