Выделены средства на бурение 23 субартезианских скважин в Барде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей в питьевой воде населения в Бардинском районе.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и бурения 23 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 21 населенном пункте с численностью жителей 34 320 человек в Бардинском районе, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 1,61 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить вопросы, исходящие из данного документа.