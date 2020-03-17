Спикер парламента Азербайджана: Необходимо приостановить проведение заседаний комитетов и комиссий (версия 4)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит заседание, посвященное обсуждению вопросов борьбы с угрозой коронавируса, сообщает во вторник Trend.

Председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что работа, проводимая в этой сфере в Азербайджане, высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения.

По словам Гафаровой, премьер-министр Али Асадов направил письмо с инструкциями местным органам исполнительной власти и руководителям государственных структур: «В письме содержится ряд требований по организации борьбы с угрозой коронавирусной инфекции. Одно из них - ограничение проведения заседаний, совещаний и собраний, и осуществление управления посредством телефона, мобильной связи и интернета. В связи с этим необходимо приостановить заседания комитетов и комиссий».

Отметим, что в мире продолжает стремительно распространяться коронавирусная инфекция (COVID-19).

По информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, длительный инкубационный период, скорость распространения и отсутствие вакцины побуждают государства мира принимать еще более серьезные меры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирусную инфекцию глобальной пандемией. Исходя из рекомендаций и требований ВОЗ по профилактике вируса, возникла необходимость проведения ряда неотложных мер на территории страны.

В связи с этим было принято решение на месячный срок отложить массовые мероприятия. Также от организаций, относящихся к государственному и частному секторам, граждан требуется строгое соблюдение специальных правил в связи с предотвращением угрозы коронавируса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)