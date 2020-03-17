В Азербайджане должна быть расширена законодательная база по классическому эфирному пространству - депутат

БАКУ /Trend/ - Информационная безопасность - один из компонентов национальной безопасности Азербайджана.

Об этом в ходе обсуждения закона «Информация, информатизация и защита информации» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Хикмет Бабаоглу, сообщает во вторник Trend.

Бабаоглу отметил, что сегодня основным источником угрозы информационной безопасности Азербайджана являются соцсети: «В связи с этим мы часто вносим поправки в законодательство, но у нас есть и наш классический информационный эфир, радио- и телеэфиры. Думаю, что на следующих этапах мы должны совершенствовать законодательную базу в этой сфере. В чем это будет выражаться? К примеру, на расстоянии 100 км от Баку появляются радиопомехи, иногда они бывают и ближе. Отдаляясь от Баку, мы вынуждены слушать радиоканалы других стран. Думаю, что и в виртуальном пространстве и в классическом эфирном есть необходимость урегулирования всех отношений и устранения угроз».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)