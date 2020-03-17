В Азербайджане решено проводить проверки в частных медучреждениях (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:29)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принято решение о проведении проверок в частных медицинских учреждениях.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в законе "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Проинформировав присутствующих о предложенных изменениях, председатель комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса Таир Миркишили сообщил, что проверки в сфере предпринимательства приостановлены в Азербайджане до первого января 2021 года.

"Однако есть и исключения. Проверки разрешаются, если существует угроза государственной безопасности и экономическим интересам. Согласно предлагаемому законопроекту, к этим исключениям будут добавлены и проверки в частных медицинских учреждениях», - сказал Таир Миркишили.

Изменения были приняты в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )