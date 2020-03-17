Бахруз Гулиев: Сербии не следует во вред своему политическому авторитету сотрудничать с Арменией

БАКУ /Trend/ - Официальный Баку заинтересован в развитии дипломатических связей со многими странами. В то же время, внешняя политика стран, с которым Азербайджан наладил отношения, в том числе Сербии, находится в центре внимания нашего государства.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя возможное сотрудничество Сербии с Арменией в военной сфере.

По его словам, интерес к военному сотрудничеству с Арменией, признанной оккупантом влиятельными международными организациями, неприемлем по ряду критериев. В первую очередь, это во вред политическому авторитету официального Белграда на международной арене.

"Официальный Баку пристально следит за политикой государств, с которыми сотрудничает, в том числе наблюдает отношения ряда государств с Арменией. Это крайне важно в контексте дальнейших политических отношений. В связи с этим считаю, что если Сербия укрепляет связи с Арменией - оккупантом, а точнее проявляет интерес к военному сотрудничеству, то в первую очередь это не может соответствовать духу сотрудничества с ведущим государством на Южном Кавказе - Азербайджаном. Потому что Азербайджан сотрудничает со многими государствами, в том числе и с Сербией, в сфере экономики, энергетики и других. С этой точки зрения связи Сербии с Арменией в военной сфере могут оказать крайне негативное влияние на это сотрудничество", - сказал Бахруз Гулиев.

По словам эксперта, по причине агрессивной политики Армении против Азербайджана она сегодня изолирована от ряда региональных и международных проектов.

"Сотрудничество со страной, не обладающей экономической мощью, не может быть полезным Сербии. Экономические ресурсы Армении ничтожны, и единственный путь спасения руководство страны видит в зарубежной помощи, включающей в себя финансовые пожертвования диаспоры. В таком случае, поведение Сербии вызывает серьезные вопросы. Считаю, что Азербайджан в сложившейся ситуации имеет основания беспокоиться по поводу возможного военного сотрудничества Сербии и Армении.Это актуализирует вышеперечисленные аспекты. Сербии не следует подрывать своей авторитет в международных политических кругах", - сказал Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)