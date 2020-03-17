Хикмет Бабаоглу: В связи с угрозой коронавируса на каждого члена общества ложится определенная ответственность (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с предотвращением угрозы коронавируса на каждого члена общества ложится определенная гражданская ответственность.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что за короткий промежуток времени коронавирусная инфекция стала угрозой здоровью и жизни людей в самых разных регионах мира.

«Даже в ряде европейских стран с сильной системой здравоохранения не имеют возможности вести эффективную борьбу с коронавирусом. Однако в Азербайджане наблюдается абсолютно иная ситуация, что крайне важно с точки зрения обеспечения безопасности граждан. Несомненно, основополагающий фактор - своевременно предпринятые шаги и эффективные превентивные меры государства. Доступность медицинского обслуживания в стране, высокая культура гигиены, точное соблюдение правил поведения в общественных местах, установленных правительством, следует оценивать как важные факторы в направлении недопущения массового распространения вируса», - сказал Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что среди важных аспектов борьбы с коронавирусом следует особенно отметить комплексный характер и неуклонность превентивных мер, что в целом должно расцениваться как проявление заботы и внимания азербайджанского государства к своему гражданину.

«Как только возникла угроза, по указанию Президента Азербайджана при Кабинете министров был создан Оперативный штаб, были введены особые правила в транзитных грузоперевозках, приняты неотложные упреждающие меры. Благодаря всему этому Азербайджан в числе стран, где меньше всего проявился вирус. Несомненно, одним из основных шагов в данном направлении стала борьба против «информационной пандемии» в социальных сетях и интернет-ресурсах, принятые против этого серьезные меры», - сказал Хикмет Бабаоглу.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, что угроза миновала.

"Именно поэтому в связи с угрозой распространения коронавируса на каждого члена общества ложится определенная ответственность. Мы должны сообща бороться против этой массовой беды, и поддерживать усилия государства в данном направлении. В настоящее время государство вводит определенные ограничения, что также направлено на обеспечение безопасности граждан. Также принимаются соответствующие меры для возвращения в страну граждан, находящихся в различных странах. Все это с одобрением воспринимается обществом», - отметил Хикмет Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)