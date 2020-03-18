Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев продолжают посещать воинские части на передовой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев и руководящий состав министерства продолжили посещение ряда воинских частей, дислоцированных на передней линии фронта, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Были проведены встречи с личным составом воинских частей в прифронтовой зоне, осмотрены здания штабов, солдатские казармы, медпункты и другие военные объекты, а также боевая бронетехника, авиационная эскадрилья и другие средства военного назначения, имеющиеся на вооружении подразделений.

В ходе встреч после ознакомления с созданными здесь условиями, генерал-полковники Гасанов и Алиев передали военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего по случаю праздника Новруз.

На встрече были затронуты вопросы улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и отмечено, что эти работы будут и впредь продолжены.

Военнослужащие и члены их семей выразили благодарность Верховному главнокомандующему за проявленные государством внимание и заботу.

Затем генерал-полковники Гасанов и Алиев, встретились с гражданским персоналом, работающим в воинской части, поинтересовались обеспечением личного состава, и поздравив их с праздником, пожелали успехов в работе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)