Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба, созданного при Кабмине Азербайджана в связи с предотвращением широкого распространения коронавирусной болезни на территории страны, сообщает в среду Trend.
Соответствующим медицинским учреждениям переданы специальные медицинские маски, перчатки, защитные очки, медицинская одежда и дезинфицирующие средства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )
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Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба (ФОТО)
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