Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18 марта подписала распоряжение о мерах в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19, осуществление которых считается необходимым.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

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