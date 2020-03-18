Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18 марта подписала распоряжение о мерах в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19, осуществление которых считается необходимым.
Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
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