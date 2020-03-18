Эльман Насиров: Для защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Ситуация с коронавирусом приобрела глобальный масштаб, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее пандемией.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

Он отметил, что в связи с этим в самую рискованную группу попали люди пожилого возраста: "Для защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры", - предложил он.

По его словам, коронавирус распространяется на всех материках кроме Антарктиды.

"Впервые за 19 лет после событий 11 сентября 2001 года международный терроризм в качестве глобальной угрозы уступает первентсво. В январе этого года от коронавируса умер первый китаец. Вот уже три месяца, как основной проблемой мира является коронавирус, а не международный терроризм. Поэтому, в борьбе с этой глобальной угрозой страны мира задействовали различные механизмы. Деятельность правительства Азербайджана в этом направлении высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения», - сказал Эльман Насиров.

Он отметил, что пожилые люди сильнее подвержены воздействию вируса. Ввиду этого они нуждаются в особом внимании и заботе.

"Следует отметить, что у пожилых людей сравнительно слабый иммунитет к коронавирусу. Поэтому, считаю, что в направлении защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры. Кстати, 2020 год в Азербайджане объявлен «Годом волонтеров», и в этом деле на них ложится большая ответственность», - сказал Насиров.

Он добавил, что прессе следует проявлять осторожность в текущей ситуации, и не допускать провокационных и громких заголовков ао имя рейтинга.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)