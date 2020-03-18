Комитет культуры Милли Меджлиса провел первое онлайн-заседание (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Комитет культуры Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана шестого созыва провело 18 марта первое заседание в режиме онлайн.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе парламента, председатель комитета Ганира Пашаева, высоко оценив работы, проделанные в стране в рамках борьбы с коронавирусом, подчеркнула, что проведение заседания комитета в онлайн-режиме стало необходимым, исходя из требований, установленных государством.

Было отмечено, что в ближайшее время будут подготовлены важные законопроекты «О кинематографии», «О защите и развитии мугамного искусства Азербайджана», «О письменных памятниках», «О кабельном вещании». Были выслушаны предложения членов комитета культуры по документам, утвержден План законодательных работ.

Далее рассмотрен вопрос внесения изменений в законы «Об утверждении внутреннего устава Милли Меджлиса», «О телерадиовещании», «О правилах использования Государственного флага Азербайджана» и «Об общественном телерадиовещании».

Было отмечено, что целью изменений, предлагаемых для внесения в законы «О защите исторических и культурных памятников» и «О государственном языке в Азербайджане» является приведение их в соответствие с законом «О рекламе».

В результате онлайн-обсуждений было принято решение о выдвижении на рассмотрение обоих документов на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)