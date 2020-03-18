Еврокомиссия предлагает новые политические цели в рамках «Восточного партнерства» на период после 2020 года

БАКУ/ Trend/ - Европейская комиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выдвинули предложение о долгосрочных политических целях программы «Восточного партнерства» на период после 2020 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Как отмечается, данные цели направлены на расширение торговли, укрепление связей и углубление экономической интеграции со странами программы «Восточного партнерства» (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и Армения), укрепление демократических институтов, верховенства закона, экологической и климатической устойчивости, поддержка цифровой трансформации и содействие созданию справедливых и инклюзивных обществ.

Основываясь на достижениях программы за первые 10 лет, сегодняшнее предложение обрисовывает в общих чертах, как ЕС будет работать вместе со странами-партнерами для решения общих задач и повышения их устойчивости в свете сегодняшних вызовов.

Таким образом, ЕС и страны-партнеры будут продолжать работать для достижения новых политических приоритетов, которые включают в себя поддержку экологической трансформации, цифровой трансформации и обеспечения экономики, которая приносит пользу всем, в частности, в плане расширения возможностей трудоустройства для молодежи и продвижения гендерного равенства.

Отметим, что "Восточное партнёрство" - это проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией.