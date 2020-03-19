Хикмет Бабаоглу: Распоряжение Президента следует воспринимать как высокую оценку труда медработников

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 прежде всего следует оценивать как высокую оценку труда медработников.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, врачи и другой медперсонал стоят на передовой борьбы с таким опасным вирусом как COVİD -19.