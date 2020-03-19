Азербайджан присоединяется к еще одному международному соглашению
БАКУ/Trend/ - Азербайджан присоединяется к еще одному международному соглашению.
Как сообщает в четверг Trend, связанный с этим законопроект "О присоединении к Межправительственному соглашению о сухих портах" представлен в Милли Меджлис (парламент).
Законопроект обсужден на заседаниях парламентских комитетов и рекомендован к принятию на пленарном заседании Милли Меджлиса.
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