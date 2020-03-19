Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО)

Политика 19 марта 2020 16:38 (UTC+04:00)
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с руководящим составом министерства обороны на днях посетил воинские части на линии соприкосновения.

В интервью Trend он поделился своими впечатлениями об этой поездке.

«Во-первых, отмечу, что положительные перемены, достигнутые в результате успешной работы, проводимой в армии, отразились во всех структурах министерства обороны. Достигнутые результаты налицо, и это вызывает чувство гордости у каждого гражданина страны. Особо хочу отметить, что все эти положительные перемены стали возможны благодаря вниманию и заботе, которую Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев проявляет к объявленному приоритетом процессу строительства армии. Если говорить о социально-бытовых условиях в армии, то по расхожему мнению, создать их легко к примеру в воинских частях, дислоцированных вблизи столицы или больших городов. Но видя условия, созданные на линии соприкосновения войск для военнослужащих, стоящих на страже Родины, независимо от погоды, на передовых позициях лицом к лицу с противником, на высоте Лялятепе, освобожденной в ходе апрельских боев 2016 года, сердце переполняет гордость. Благодаря заботе государства в воинских частях боевой зоны вопросы материально-технического обеспечения, как и везде, действительно решены на высоком уровне. Для военнослужащих созданы прекрасные условия несения службы и проживания. Мы вновь воочию увидели это, и удовлетворены увиденным», - отметил Магеррам Алиев.

По поводу оперативной ситуации на линии соприкосновения войск, и службы личного состава, помощник Президента Азербайджана отметил, что оперативная ситуация армии вдоль фронтовой зоны полностью контролируется азербайджанской армией: «Боевой дух, морально-психологическй настрой личного состава, боеготовность подразделений на высоком уровне. Все действия врага под наблюдением, и азербайджанская армия полностью готова предотвратить все возможные провокации противника. Военнослужащие верно оценивают высокую значимость возложенной на них задачи. Личный состав постоянно повышает боеготовность с целью освобождения наших земель и успешного выполнения священной задачи защиты территориальной целостности страны».

Помощник Президента Азербайджана коснулся тем, которые привлекли его внимание в ходе встреч и бесед с военнослужащими.

«Во-первых ,отмечу, что лейтмотивом бесед, в основном, был военный патриотизм, высокий боевой дух, верность личного состава Верховному главнокомандующему, военной присяге, Родине, беседы касались также важности работ, осуществляемых государством по улучшению служебных и боевых условий военнослужащих, за которые личный состав выразил признательность. Знаете, по мере того, как наши военнослужащие, которые денно и нощно грудью защищают Родину в окопах, ощущают на себе внимание и заботу государства, когда они спокойны за свои дома, семьи и свое будущее, их профессиональная ответственность за свои обязанности и выполнение поставленных задач повышается многократно. Сегодня личной состав азербайджанской армии ощущает эту заботу, уверенно, ответственно и всеми силами продолжает служить Родине. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева проявляют внимание, оказывают всестороннюю поддержку и чутко относятся к семьям военнослужащих, ставших шехидами во имя Родины, раненым в боях военнослужащим и несущим службу . Это конечно же повышает ответственность личного состава, вдохновляет его, усиливает боевой дух нашей армии».

Генерал-полковник Магеррам Алиев коснулся и вопроса приобретения Азербайджаном современного вооружения, боеприпасов и военной техники: «По мере того, как растет экономическая мощь Азербайджана, для армии закупается самое современное вооружение, боеприпасы и военная техника, что намного повышает боеспособность войск, и положительно влияет на боеготовность. Мы стали свидетелями этого, находясь во фронтовой зоне. Действительно, воинские части оснащены самой современной боевой техникой, и можете быть уверены, что личный состав, умело используя ее, добьется полной победы над врагом».

Заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана добавил, что, находясь в зоне боевых действий, он посетил ряд воинских частей и передовые позиции: «Были заслушаны рапорты офицеров о несении службы, боеготовности, оперативной ситуации. Но самое главное наше внимание привлекли уверенное поведение, высокий боевой дух, решимость в победе, морально-психологическая подготовка и профессионализм военнослужащих всех категорий. История показывает, что идеологическая подготовка, психологический настрой военнослужащих, выполняющих приказ разбить врага - основные слагаемые профессионализма. Беседуя с офицерами, мы убедились, что руководство министерства обороны Азербайджана постоянно уделяет внимание вопросам готовности войск».

Генерал-полковник подчеркнул, что идеологическая работа, проводимая в азербайджанской армии, морально-психологическая подготовка, военно-патриотические мероприятия, направленные на обеспечение высокого морального духа личного состава, служат одной цели - защитить Родину от врага, освободить оккупированные территории и обеспечить территориальную целостность страны.

«Говоря о профессионализме военнослужащих, хочу отметить, что офицеры, младший командирский состав, рядовые постоянно работают над собой, не останавливаются на достигнутых успехах, напротив, постоянно повышают профессиональный уровень. Начиная с 2014 года по указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на должности боевого назначения службы начался интенсивный набор военнослужащих сверхсрочной службы. Это один из показателей профессионального развития армии. По мере общения с военнослужащими, более пяти и даже десяти лет сверхсрочно служащих на различных должностях на передовых позициях, видя их профессионализм, умение и вклад в повышение боеготовности, становишься свидетелем того, насколько дальновидным и своевременно принятым было это решение главы государства»,- подчеркнул заведующий отделом.

Магеррам Алиев напомнил, что следуя приказу министра обороны, личный состав по сигналу тревоги выполнил задачи по выведению на территорию боевой техники: «Высокая боеготовность, профессионализм офицеров и младшего командирского состава, такие положительные качества, как принятие правильных решений и точное их выполнение, привлекли наше внимание как фактор, создающий почву для успешного выполнения этого приказа. После наблюдения за процессом по подъему по тревоге можно совершенно искренне сказать, что азербайджанская армия - это единый военный коллектив, действующий взаимосвязанно с различными родами войск, координировано и обладающий высокой боеготовностью. И последнее, резюмируя одной фразой все увиденное в этой поездке, могу сказать, что азербайджанская армия всегда готова выполнить любой боевой приказ Верховного главнокомандующего».

В заключение генерал-полковник Магеррам Алиев поздравил с праздником Новруз семьи шехидов, потерявших здоровье военнослужащих, ветеранов, весь личный состав во главе с руководством министерства обороны, гражданских сотрудников, членов их семей и стоящих в боевом охранении военнослужащих в окопах, пожелал им крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и новых успехов в доблестной службе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Image
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Качественные перемены в армии вызывают чувство гордости (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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