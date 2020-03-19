Президент Ильхам Алиев: Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны

БАКУ /Trend/ - Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю азербайджанскому народу здоровья, счастья. Новруз байрамы – наш национальный праздник, национальное достояние. Азербайджанский народ веками отмечает этот прекрасный праздник", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешнем году проведение массовых мероприятий не представляется возможным из-за коронавируса.

"Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает эту ситуацию. Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны. Поэтому прошу, чтобы каждый гражданин осознал свою ответственность, и представителям старшего поколения должно уделяться особое внимание. К пожилым людям в азербайджанском обществе всегда проявляется большое уважение. Я достаточно подробно высказывал свои мысли на эту тему, еще раз хочу сказать, что это – один из основных устоев нашего общества", - напомнил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наши традиции, национальные ценности, уважение и внимание к представителям старшего поколения – наша национальная особенность, и мы должны беречь эти ценности и дальше.

"Но в нынешних условиях представителям старшего поколения надо уделять особое внимание. Уважение к ним должно проявляться не на словах, а на деле, потому что именно у представителей старшего поколения наблюдаются самые тяжелые последствия этого заболевания. Уверен, что мы вместе будем вести борьбу с этим охватившим мир заболеванием, превратившимся в пандемию, и эта борьба даст результаты", - сказал глава государства.

По его словам, работа, проделанная с начала года, еще раз подтверждает успешное развитие нашей страны, Азербайджан модернизируется, обновляется.

"Проводимые в Азербайджане реформы охватывают, можно сказать, все сферы. Реформы, осуществленные в 2019 году, привели к большим переменам в экономической сфере. Именно в результате применения принципов прозрачности в государственный бюджет поступило более 1 миллиарда манатов, и эти средства до последней копейки были направлены на решение социальных проблем людей. Как вам известно, в результате принятых государством мер в прошлом году 4,2 миллиона граждан Азербайджана улучшили свое материальное положение, были значительно увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия. Это еще раз показывает, что Азербайджан является социальным государством, и основное направление всех наших экономических возможностей – социальное обеспечение граждан. Работа в данном направлении будет проводиться и впредь. Первые два месяца 2020 года свидетельствуют о том, что в этой сфере можно будет принять дополнительные меры", - отметил глава государства.