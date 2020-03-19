Омбудсмен выступила с заявлением в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

Политика 19 марта 2020 18:30 (UTC+04:00)
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

БАКУ/Trend/ - "Среди актов геноцида, совершенных против азербайджанского народа армянскими националистами, осуществляющими на протяжении всей истории политику агрессии, этнической чистки и геноцида, геноцид 31 марта занимает особое место.

В результате кровавых событий, начавшихся с обстрела мусульман со стороны собравшегося около армянского собора в Баку дашнакского отряда 30 марта 1918 года, нападения на следующий день большевистско-дашнакских группировок на кварталы, где проживали азербайджанцы - «Керпичхана», «Мамедли» и другие, армянские вандалы совершили преступления против человечности. Наряду с Баку, армяне совершили акты геноцида в Губинском, Шамахинском, Кюрдамирском, Сальянском, Лянкяранском и других уездах, 31 марта и 1-2 апреля 1918 года в Баку, а также в других городах и уездах Бакинской губернии кровопролитие приобрело массовый характер, армянскими бандформированиями было убито более 50 тысяч мирных жителей.

Конкретными фактами горькой исторической правды, отражающими политику геноцида армянских националистов по отношению к азербайджанскому народу, является разрушение и сожжение 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области, разграбление множества домов, убийство сотен безвинных людей, в том числе, женщин и детей.

Еще одним свидетельством армянского вандализма является сожжение принадлежащих азербайджанцам школ, библиотек, очагов культуры, здания «Исмайилие», считавшегося одним из красивейших памятников архитектуры Баку, разрушение редакций газет «Ачыг сёз», «Каспий», «Баку», минарета мечети Тезепир", - говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, адресованном мировому сообществу, международным организациям, институтам омбудсменов, дипломатическим представительствам и другим структурам.

"Совершенные в 1918 году армянами преступления навечно оставили кровавый след в памяти народа Азербайджана. В подписанном Президентом Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года Указе «О геноциде азербайджанцев» этим ужасным событиям была дана политическая оценка, 31 марта объявлен Днем геноцида азербайджанцев.

В результате проведенных исследований собраны многочисленные документы, выявлены факты массовых убийств людей в Губе, совершенных армянами во время событий 1918 года. Губинский мемориальный комплекс геноцида, созданный как дань памяти убитых, содержит наглядные свидетельства, подтверждающие вандализм армянских убийц.

Зверства, совершенные в 1918 году армянскими бандформированиями по отношению к мирному населению, можно сказать, на всей территории Азербайджана являются именно геноцидом. Тысячи мирных азербайджанцев были убиты только лишь из-за их этнической принадлежности. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 96 (1) от 11 декабря 1946 года отмечено, что геноцид, нарушая права групп людей на жизнь, является одним из самых тяжких преступлений против человечности. Признаки преступления геноцида были определены Конвенцией «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 260 (III) от 9 декабря 1948 года. В Конвенции определено, что актом геноцида являются преступные действия, совершенные преднамеренно с целью полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой, религиозной группы людей. В марте-апреле 1918 года армянами по отношению к азербайджанцам были совершены все действия, указанные в этом документе, поэтому эти события должны быть оценены в соответствии с международными правовыми нормами, как геноцид.

Исторические факты свидетельствуют о том, что и в последующие периоды армяне совершали убийства азербайджанцев, подвергали их геноциду, а также продолжались агрессивные претензии армянских националистов. Так, с мая 1920 года по ноябрь 1921 года армянами в Азербайджане было убито 48 тысяч азербайджанцев.

С 1988 года армянские националисты вновь активизировались. С согласия руководства СССР Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану, начала оккупацию, совершила преступления геноцида. Тяжелые последствия этой агрессии сохраняются и по сей день.

В результате политики этнической чистки и оккупации Арменией 20 процентов территории Азербайджана, более одного миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, в массовом порядке и грубо были нарушены все их фундаментальные права. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении совершили против азербайджанцев в Ходжалы один из самых ужасных геноцидов ХХ века и уничтожили город. Наряду с городом Ходжалы, армянские националисты и террористы совершили геноцид и массовые убийства в селах Кяркиджахан, Малыбейли, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и других населенных пунктах.

Руководствуясь нормами и принципами международного права, мы призываем мировое сообщество - государства и международные организации - признать геноцид Азербайджанцев 31 марта, продемонстрировать решительную и справедливую позицию. Против Армении, удерживающей под оккупацией признанные ООН исконные земли Азербайджана, проводящей агрессивную политику и совершившей многочисленные акты геноцида по отношению к азербайджанцам, должны быть применены санкции, восстановлена территориальная целостность Азербайджана, нарушенные фундаментальные права наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, а преступники, лишившие жизни мирных людей, безотлагательно должны быть привлечены к справедливому судебному разбирательству и понести заслуженное наказание.

Обращение направлено к генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию омбудсменов Азии, в Организацию исламского сотрудничества и в Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, в Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам и в национальные институты прав человека различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана, - говорится в заявлении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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