Президент Ильхам Алиев учредил Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом

БАКУ/Тrend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ "О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции".

Согласно Указу, учреждается Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

Утверждается "Порядок формирования, управления и использования средств Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом".

Определяется, что цель Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом заключается в пресечении распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане и обеспечении финансовой поддержки мер, осуществляемых в направлении борьбы с вирусом.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева с целью осуществления соответствующих мер по пресечению распространения коронавирусной инфекции из резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год, Фонду по поддержке борьбы с коронавирусом первоначально выделяются 20 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено в установленном порядке обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)