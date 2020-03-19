При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой обучающиеся в России азербайджанские студенты доставлены на родину (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - По поручению вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой организация обеспечила возвращение в Азербайджан азербайджанских студентов, обучающихся в России, сообщает в четверг Trend.

Известно, что коронавирусная инфекция (COVİD-19) объявлена в мире пандемией, и страны предпринимают ряд превентивных мер, в том числе, в учебных заведениях остановлен учебный процесс. В связи с тем, что из-за этого студенческие общежития различных российских вузов закрылись на карантин, некоторые азербайджанские студенты, живущие в этой стране, столкнулись проблемой, связанной с проживанием.

В самочувствии студентов, вернувшихся минувшей ночью в Азербайджан, никаких проблем не выявлено.

Другим студентам, обучающимся в зарубежных странах, рекомендуется соблюдать особый режим, применяемый в стране, где они живут и учатся, и в случае необходимости эвакуации срочно проинформировать об этом посольства Азербайджана и другие надлежащие организации в этих странах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )