Айдын Гусейнов: Благодаря усилиям правительства Азербайджана по борьбе с коронавирусом поводов для паники нет

БАКУ/Trend/ - Фундаментальные превентивные меры, предпринимаемые правительством Азербайджана против распространения коронавируса, должны успокоить население и предотвратить панику.

Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов.

Гусейнов отметил, что в странах, принимающих превентивные меры, ситуация относительно удовлетворительная:

"Известно, что этот вирус очень быстро передается, и очень трудно поддается лечению. Люди с ослабленной иммунной системой сложнее переносят лечение, а иногда исход бывает и летальным. С этой точки зрения более эффективным является принятие мер по предотвращению распространения вируса".

Депутат подчеркнул, что правительство Азербайджана предпринимает серьезные меры для предотвращения распространения вируса:

«Цель нашего государства - не допустить широкого распространения этой эпидемии в Азербайджане и защитить своих граждан от инфекции.

По этой причине на общество также ложатся серьезные обязанности. Не давать волю панике, по возможности больше времени проводить дома, не посещать массовые мероприятия, воздержаться от прогулок. Следовать требованиям и рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров на долг".

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса.

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется временная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением надбавка, сроки ее выплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVİD-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Гюнель Зейналова)