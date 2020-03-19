Президент Ильхам Алиев поздравил тунисского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил Президенту Туниса Каису Саиду поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики - Днем независимости.
Верю, что азербайджано-тунисские дружественные связи и впредь будут развиваться и укрепляться как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.
Желаю Вам здоровья, счастья, дружескому тунисскому народу – мира и благополучия", - говорится в поздравительном письме.
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