Президент Ильхам Алиев поздравил тунисского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил Президенту Туниса Каису Саиду поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики - Днем независимости.

Верю, что азербайджано-тунисские дружественные связи и впредь будут развиваться и укрепляться как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Желаю Вам здоровья, счастья, дружескому тунисскому народу – мира и благополучия", - говорится в поздравительном письме.