В Азербайджане введена уголовная ответственность за нарушение режима гигиены и карантина
Политика 19 марта 2020 20:57 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Уголовный кодекс Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, согласно статье 139-1 (Нарушение режима против эпидемии, режима санитарной гигиены и карантина), добавленной в Кодекс, за нарушение режима санитарии, гигиены и карантина, приведшее к распространению заболевания или спровоцировавшее реальную угрозу этого, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 2500 до 5000 манатов, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Если аналогичные действия приведут к смерти человека или другим тяжелым последствиям, то наказание предусматривает ограничение или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
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