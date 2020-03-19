Хикмет Бабаоглу: Распоряжение Президента следует воспринимать как высокую оценку труда медработников (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 прежде всего следует оценивать как высокую оценку труда медработников.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, врачи и другой медперсонал стоят на передовой борьбы с таким опасным вирусом как COVİD -19.

«Они трудятся в сложных условиях, практически, круглосуточно. Граждане, самоотверженно трудящиеся в такой ситуации, должны получить материальное возмещение, должен быть облегчен их быт.

Распоряжение Президента Азербайджана о 3-5 кратной срочной надбавке ежемесячного должностного оклада работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19, является шагом, предпринятым в направлении решения именно таких проблем», - сказал Бабаоглу.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19".

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется срочная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением срочная надбавка, сроки ее оплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVİD-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)