В Азербайджане в связи с коронавирусом созданы 4 рабочие группы

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева о ряде мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства, созданы 4 Рабочие группы.

Как передает Trend, рабочая группа, которая будет создана для оценки влияния пандемии на экономику Азербайджана, должна утвердить соответствующие критерии для определения перечня отраслей экономической деятельности, которые могут быть затронуты пандемией, юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации как юридическое лицо, подготовить соответствующие предложения в целях снижения негативного влияния пандемии на бизнес-среду страны в ближайшие и средние сроки, а также поддержки продолжения экономического роста в стране в этот период. Она должен определить сумму предполагаемого ущерба юридических и физических лиц и представить в Кабинет Министров.