В Азербайджане в связи с коронавирусом созданы 4 рабочие группы (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева о ряде мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства, созданы 4 Рабочие группы.

Как передает Trend, Рабочая группа, которая будет создана для оценки влияния пандемии на экономику Азербайджана, должна утвердить соответствующие критерии для определения перечня отраслей экономической деятельности, которые могут быть затронуты пандемией, юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации как юридическое лицо, подготовить соответствующие предложения в целях снижения негативного влияния пандемии на бизнес-среду страны в ближайшие и недалекие сроки, а также поддержки продолжения экономического роста в стране в этот период. Она должен определить сумму предполагаемого ущерба юридических и физических лиц и представить в Кабинет Министров.

Рабочей группе, создаваемой под руководством Министра финансов, поручено подготовить и представить в Кабинет министров соответствующие предложения по государственной поддержке отраслей экономической деятельности, юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые могут пострадать от пандемии.

Рабочая группа, созданная под руководством Министра труда и социальной защиты населения, представит Кабинету Министров предложения по социальной защите наемных работников и оказанию им государственной поддержки, усилению мер занятости в ближайшее и недалекое время, усилению социальной защиты малоимущей части населения страны в связи с проблемами, указанными в настоящем распоряжении.

Рабочей группе, созданной под руководством председателя Центробанка, поручено провести оценку возможного негативного воздействия пандемии на банковский сектор и макроэкономическую среду Азербайджана, подготовить и представить в Кабинет Министров предложения по дополнительным мерам, которые должны быть реализованы для поддержания макроэкономической стабильности в стране, поддержки курса маната и потребительских цен.